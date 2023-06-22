Üye Girişi
Haberler
Van Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında Temizlik Yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında Temizlik Yaptı

Sağlık Haberleri

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satış yerlerinde çevreden gelebilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmasının belirli periyotlarda devam edeceği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satış yerlerinde çevreden gelebilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

İlaçlama çalışmasının belirli periyotlarda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Sağlık

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title