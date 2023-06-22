Van Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında Temizlik Yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satış yerlerinde çevreden gelebilecek hastalıkların önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmasının belirli periyotlarda devam edeceği bildirildi.