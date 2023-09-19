Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 40. kez kan bağışında bulunarak Kızılay tarafından altın madalya ve berat ile ödüllendirildi.

Vali Çiftçi'ye altın madalya

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kan bağışında bulundu.

40'ıncı kez kan veren Vali Çiftçi'ye, Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil tarafından altın madalya ve beratı takdim edildi.

İlk olarak form dolduran, gerekli kan testleri yaptıran ve ardından sedyeye uzanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Vali Çiftçi, "Bütün vatandaşlarımızın Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Tek kaynağı da insandır" dedi.

"Kan ver can ver"

Kan verdikten sonra kısa bir açıklamada bulunan Vali Çiftçi, "Türk Kızılay'ına az önce kan bağışımı gerçekleştirmiş oldum. Siyasal Bilimler Fakültesi'nde başlamış olduğum kan bağışını bugün de halen daha devam ettiriyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin. İnşallah bundan sonra da kan bağışlarımı devam ettirmeyi planlıyorum. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Tek kaynağı da insandır, insandan başka da temin edilecek kaynağı yoktur. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirmesi halinde, Kızılay'ımızın da böylelikle kan sıkıntısının çözüleceğini düşünüyorum. Bugün aynı zamanda 40'ıncı kan bağışım olduğu için değerli başkanımız bana hem beratımı hem de altın madalyamı teslim etmiş oldular. Bundan dolayı da hem Kızılay Başkanımıza hem de Genel Başkanımıza ve burada çalışan tüm görevlilere çalışanlara teşekkür ediyorum. Kan bağışlarına daim olmasını niyaz ediyorum. Son olarak, kan ver can ver diyorum" şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi'ye Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, eşlik etti.