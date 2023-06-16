Uzmanlar, yaz aylarında sık görülen hastalıklara karşı uyarıyor

Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanlarından, Uzm. Dr. Didem Aydın, sıcak çarpması, güneş yanığı, sıvı kaybı, gıda zehirlenmesi ve böcek ısırıkları gibi yaz aylarında sık görülen hastalıklara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzmanlarından, Uzm. Dr. Didem Aydın, sıcak çarpmasının aşırı sıcak hava koşullarında vücut ısısının normal sınırların üzerine çıkması durumunda meydana geldiğini belirterek, "Baş dönmesi, halsizlik, sersemlik, terleme ve bayılma olabilir. Sıcak ve nemli havalarda serin terde kalmak, şapka kullanmak, yeterli sıvı tüketmek ve aşırı zorlayıcı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Aydın, yaz aylarında görülme sıklığı artan 5 hastalık ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın,sıcaklıkların yükselmesiyle açık havada geçirilen saatlerin arttığını, sıcak çarpmasının ilk belirtilerinin terli ve soğuk cilt, bitkinlik, susama hissi, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, idrar koyulaşması olarak sıralanabileceğini bildirdi.

Güneş yanığının uzun süre güneşe maruz kalma sonucunda ciltte kızarıklık, ağrı ve kabarcıklarla kendini gösterdiğini aktaran Aydın, "Güneş yanığı için başvurulacak en hızlı yol, soğuk su kompresidir. Yanık bölgeye soğuk suya batırılan havlu bastırılarak güneş yanığının olumsuz etkilerinin önüne geçer.

Güneş yanıklarının önlenebilmesi için öğle saatlerinde mümkün olduğunca güneş altında kalınmamalı, gölge alanlar tercih edilmeli ve açık havada bulunulan süreçte güneş kremleri, belirli aralıklarla yenilenerek kullanılmalı. Güneşin yoğun olduğu zamanlarda dışarıda bulunulmamalı. Dışarı çıkarken gözlük ve şapka takılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aydın, sıcak çarpmasının aşırı sıcak hava koşullarında vücut ısısının normal sınırların üzerine çıkması durumunda meydana geldiğini belirterek, "Baş dönmesi, halsizlik, sersemlik, terleme ve bayılma olabilir. Sıcak ve nemli havalarda serin terde kalmak, şapka kullanmak, yeterli sıvı tüketmek ve aşırı zorlayıcı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Sıcaklığın artmaya devam etmesi halinde cildin kuru sıcak ve kırmızı bir hal alacağını, vücut ısısının yükseleceğini, solunum ve nabzın hızlanacağını, davranış bozukluğu ve bilinç bulanıklığının gelişir. " değerlendirmesinde bulundu.

"Günde en az 2 litre su için"

Sıvı kaybı ve dehidrasyonun yaz aylarında terleme ile artan sıcaklık vücutla sıvı kaybına neden olabileceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Yeterli miktarda su içmek, meyve ve sebze tüketmek, dengeli sıvılar almak önemlidir. Günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. Susama hissi olmasa da düzenli sıvı alın. Susama hissini gidermek için asitli içecekler tüketmeyin. Suyun yanı sıra süt, ayran ve bitki çayları tüketimi de faydalı olacaktır. Egzersiz yaptığınızda su tüketiminizi artırın.

Gıda zehirlenmesi, sıcak hava mikroorganizmaların gıdalarda çoğalmasını hızlandırabilir. Yanlış saklanmış veya bozulmuş gıdaların tüketimi sonucunda gıda zehirlenmesi riski artar. Gıdaların hijyenik koşullarda saklanması, doğru şekilde pişirilmesi ve tüketilmesi önemlidir. Yiyeceklerin buzdolabında belirli bir ısının altında saklanması ve pişirildikten sonra hemen tüketilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Didem Aydın, "Açık havada soğuk dolaplarda saklanan ürünleri tercih edin. Kabuklu meyveler yıkanılsa bile soyarak yenilmelidir."

Piknikte böceklere dikkat

Aydın, böcek ısırıkları ve sokmalarının yazın açık havada, piknik yerlerinde, yeşil alanlarda bulunmak böcekler aracılığıyla bulaşan hastalıkların görülme sıklığının artmasına sebep olduğunu belirterek "Sivrisinek ısırması sıtma hastalığının yaygın olduğu bölgelerde oldukça tehlikeli. Arı sokması alerjik reaksiyona neden olabileceğinden dikkatli olunması gerekiyor. Sivrisinek, arı ve diğer böceklerin ısırıkları kaşıntı, şişlik, kızarıklık benzeri alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Böcek koruyucu ürünler kullanmak ve uygun giysiler giymek bu tür sorunları önlemek için yardımcı olabilir. Eğer herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşırsanız bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir." açıklamasında bulundu.