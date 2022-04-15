Uzmanından uyarı: "Sarılık kalıcı hasara sebep olabilir"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Mercan:

"Yeni doğan bebeğinizin ilk 24 saat içerisinde sarılığını fark ettiyseniz bu acil bir durumdur"

SAKARYA - Yeni doğan bebeklerde aşırı halsizlik, solunumda hızlanma, artma gibi durumlarda acile başvurulması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, aynı zamanda yeni doğan bebeklerde oluşan sarılığın fazlalaşması doğrultusunda kalıcı hasarlar verebileceğini söyledi.

Yeni doğan sarılığı, zamanında doğan her 10 bebeğin 6'sında, erken doğanlarda ise 8'inde görülen ve genellikle ilk haftalarda ortaya çıkan bir sağlık problemi olarak biliniyor. Ebeveynlere ise bu durumu fark ettikleri takdirde doktora başvurmaları söyleniyor. Aynı zamanda yeni doğan bebeklerde, aşırı halsizlik, solunumda hızlanma, artma, ciltte morarma gibi durumlarda da hastanelerin acil servislerine başvurması gerekiyor. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özel Adatıp Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Mercan, yeni doğan bebeklerde oluşan sarılığın fazlalaşması doğrultusunda kalıcı hasarlar verebileceğini ve sarılığın sarı bez bağlama, floresan altına tutma, güneş ışığına çıkarma gibi uygulamalarla geçmeyeceğini söyledi.

"Bebeğiniz 24 saattir tuvaletini yapmadıysa mutlaka acile başvurmalısınız"

Yeni doğan bebeklerde oluşan rahatsızlıkların ve davranışların bir sorun olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Mercan, "Yeni doğan bebeğinizi 4 ila 6 saat arasında uyandıramıyorsanız, emmesinde azalma olduysa, aşırı hareketsizlik, salık hal olduysa veya aşırı ağlama olduysa bebeğinizde bir problem var demektir. Yine bebeğinizin ateşi 37 derecenin üzerindeyse, yüzü ve vücudunda sarılık fark ettiyseniz, solunumunda hızlanma ya da az soluma dakikada 60'dan fazla veya 20'den az soluma fark ettiyseniz, cildinde morumsu dalgalanma gibi bir renk değişikliği fark ettiyseniz, bebeğiniz 24 saattir tuvaletini yapmadıysa mutlaka biran önce acile başvurmalısınız" dedi.

"Bebeğinizde geri dönüşümsüz kalıcı hasarlar bırakabilir"

Yeni doğan bebeklerde oluşan sarılık sınırının fazlalaşması durumunda kalıcı hasarlar oluşabileceğini belirten Mercan, "Yeni doğan bebeğinizin ilk 24 saat içerisinde sarılığını fark ettiyseniz bu acil bir durumdur. Yine yeni doğan bebeğinizin yüzünde ve vücudunda sararma fark ettiğinizde mutlaka doktorunuz ile iletişime geçmenizi öneririm. Evde sarı bez bağlama, floresan altına tutma, güneş ışığına çıkarma gibi uygulamalar bebeğinizin sarılığını tedavi etmeyecektir. Her bebekte sarılık olabilir. Ama bu sınırı geçerse, bebeğinizde geri dönüşümsüz kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu nedenle bebeğinizin sarılığını fark ettiğinizde mutlaka doktorunuzla iletişime geçiniz. Yeni doğan bebekleri sık sık emzirelim, anne sütü diyelim. En önemli, değerli, ideal ve dengeli besin onlar için anne sütü. Bebeğinizi anne sütüyle beslemeye devam edelim" diye konuştu.