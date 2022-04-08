Uzmanından ramazanda ağız kokusuna karşı 'bol su, sebze-meyve, lifli gıdalar tüketme' tavsiyesi

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esra İnce Su, ramazanda değişen yemek yeme aralıklarıyla ağızda biriken bakterilerin ağız ve diş sağlığına olan etkisi hakkında uyarılarda bulunarak, ağız kokusunu önlemek için bol su, sebze-meyve, lifli gıdalar tüketmeyi tavsiye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ramazanda yemek düzeninde yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncesu, bu süreçte diş fırçalama aralıklarının değişmesinin ağız sağlığına etkisine değindi.

İncesu, fırçalama aralıklarının değişmesinin, ağzında diş eti rahatsızlığı ya da çürüğü bulunmayan, reflü gibi mide rahatsızlığı olmayan bireyler için ağız sağlığı açısından sorun teşkil etmediğini belirterek, "Ancak uzun süren açlık ve susuzluk sonucu ağızda tükürüğün yıkayıcı etkisi azaldığı için mevcut bakterilerin üremesi için asidik ve uygun bir ortam oluşur. Bu yüzden kişilerin diş eti rahatsızlığı ve diş çürüğü için uygun olan tedavilerini hızlı bir şekilde tamamlamaları, mide rahatsızlıkları için önerilen ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Günlük hayatta pek çok insanın sıkıntı duyduğu ağız kokusunun, ramazanda da uzun süre aç ve susuz kalındığı için kuruluğun da etkisiyle artış gösterdiğine dikkati çeken İncesu, kişilerin, diş eti rahatsızlıkları, çürükler, mide rahatsızlıkları, burun ve boğaz bölgesindeki enfeksiyonları gibi şikayetleri varsa öncelikle tedaviye yönelmelerinin en doğru çözüm olacağını vurguladı.

"Ramazanda aşırı çay, kahve, kola tüketiminden kaçınılmalı"

İncesu, sahur ve iftarda alınan gıdaların ramazanda ağız kokusuna sebep olduğunu anlatarak, "Örneğin baharatlı yiyecekler, soğan, sarımsak, turp, işlenmiş şarküteri ürünleri hatta peynir gibi süt ve süt ürünleri de ağız kokusuna sebep olabilecek gıdalar arasındadır. Kafein içerikli içeceklerin ağız kuruluğuna sebep olarak ağız kokusuna yol açtıkları da bilinmektedir. Bu yüzden ramazanda aşırı çay, kahve, kola tüketiminden kaçınılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bol su, sebze, meyve, lifli gıdalar tüketilmesinin ağız kokusu yaşamamak için daha uygun beslenme şekli olduğunu aktaran İncesu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Ağız hijyeni sağlanırken diş fırçalama süresinin 2 dakikanın altında olmamasına dikkat edilmesi, bununla da yetinmeyip mutlaka diş ipi yardımıyla diş fırçasının ulaşamadığı diş yan yüzlerinin detaylı temizliğinin yapılması, ağız çalkalama suları kullanılması, dilin üst ve arka bölgelerindeki bakterilerin sebep olduğu ağız kokusunu önlemek için de dil temizleme aparatlarının kullanılması gerekmektedir."