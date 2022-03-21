Uzmanından ramazan öncesi diyabet hastalarına öneriler

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Taştemur, ramazan ayı öncesi diyabet (şeker) hastalarına önerilerde bulundu.

Taştemur, yaptığı yazılı açıklamada, sahur ve iftar öğünlerinin geçiştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Uzun açlık sonrası gelen öğünde ağır diyebileceğimiz işlenmiş karbonhidrat, kızartılmış yağ içeriği yüksek yiyecekler tercih edilmemelidir. Yeterli sıvı alındığından emin olunmalıdır. Özellikle oruç tutanların dikkat edeceği bu hususların yanında muhakkak sahur ve iftar yemeklerinden yenmeli, iki öğünden biri geçiştirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Diyabet hastalarının daha detaylı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Taştemur, şunları kaydetti:

"Ramazan gelmeden önce diyabet hastalarının iç hastalıkları hekiminden kontrol için randevu almalarını öneririm. Bu kontrollerde hastalarımızın oruç açısından risk değerlendirmesi yapılır. Hastalar bu değerlendirmeden sonra düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli grup olarak 4 gruba ayrılır. Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra tedaviye geçilir."