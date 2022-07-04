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Uzmanından KKKA virüsü bulaştıran kenelere karşı uyarı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Sağlık
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Uzmanından KKKA virüsü bulaştıran kenelere karşı uyarı

Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Aldemir, kene ısırmasına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Aldemir, kene ısırmasına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Aldemir, yaptığı yazılı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının, keneler tarafından taşınan bir tür virüsle bulaştığını, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi belirtiler gösterdiğini aktardı.

Aldemir, "Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda kenenin çıplak elle toplanması ve ezilmesiyle bulaşmaktadır. Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki (virüs ya da virüslere ait parçaların kan dolaşımına katıldığı dönem) hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysilerin tercih edilmesi gerektiğine dikkati çeken Aldemir, şunları kaydetti:

"Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alan dönüşlerinde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda özellikle kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası olmak üzere kene olup olmadığını kontrol etmelidir. Kenenin yapıştığı fark edildiyse hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunmuş kene en kısa sürede çıkarılmalı."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Sağlık

Kırım Sivas Sağlık Haberler

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