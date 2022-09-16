'Çocukluk çağı, göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemleridir'

Çocukluk çağı, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.

Çocukluk çağı, önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan, "Çocuğun tahtayı yeterince iyi görmemesi, okurken satır atlaması, kelimeleri elleriyle takip etmesi, tek gözün kapatıldığında huzursuz olması, gözlerde sulanma, ödev yaparken sıkılması göz probleminde erken tanı için önemli bulgulardır" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feyyaz Aslan, "Çocukluk çağındaki görme kayıpları uzun bir hayatın görme hissi olmadan yaşanmasına yol açabileceğinden kişi ve toplum açısından önemli maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Çocukluk çağı görme kayıplarının azaltılabilmesi konunun daha da önemini arttırmaktadır" dedi.

"EN GEÇ 5 YAŞINA KADAR YAPILMALI"

Epidemiolojik araştırmalar ile her yıl yaklaşık 2 bin ile 3 bin çocuğun önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalandığı ifade eden Op. Dr. Aslan, "Amerika Pediatrik Oftalmoloji Birliği ile Amerika Oftalmotoloji Akademisi çocukta görme sisteminin sağlığı görme keskinliği muayenesi en geç 5 yaşına kadar yapılmasını önermektedir" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNUZUN OKULDAKİ BAŞARISIZLIĞI GÖZ PROBLEMİNDEN OLABİLİR"

Göz muayenelerini çocuk okula başlamadan önce gerçekleştirmenin önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Aslan, görmeyle ilgili bir sorunun çocuğun okula adaptasyonu etkilemesine mani olmak açısından önemli olduğunu ifade ederek şunları ekledi:

"Aynı şekilde okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşündüğümüz çocuklarda görme problemi mutlak akılda tutulmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerle okul çağında göz muayenelerin sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yıl da bir yapılmalıdır. Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların okul uyumu öğrenme yetisi ve kişiliğini olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur."