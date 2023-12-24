Uzmanından 'atak' uyarısı: "Geçici iskemik ataklar, kalıcı felçlerin öncül bulgularıdır"

Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin:

"Geçici iskemik ataklar felç halinin kısa formlarıdır"

KAYSERİ - Geçici iskemik atakların, tıp dünyasında uyarıcı felç olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin, tek taraflı kol ve bacak güçsüzlüğü, uyuşukluk, görmede ve konuşmada bozukluk, dengesizlik ve baş dönmesi yaşayanların mutlaka nöroloji uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

Geçici damar tıkanıklıkları ile oluşan geçici iskemik ataklar hakkında bilgi veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin, "Kısa süreli ve kendiliğinden ortadan kalkan felçlere biz geçici iskemik ataklar diyoruz. Geçici iskemik ataklar, kalıcı felçlerin öncül bulgularıdır. O yüzden uyarıcı felçler olarak da adlandırılabilir" dedi. Geçici atak yaşayan hastaların yüzde 30 ila 45'inin 1 yıl içerisinde kalıcı felçlerle karşılaştıklarını dile getiren Dr. Bilgin bu nedenle kalıcı felçlerin önüne geçilmesi için hastanın bunu hissettiği andan itibaren hastaneye başvurması ve acil tedaviye başlanması gerektiğini söyledi. Geçici atakların aslında felç halinde yaşanan semptomların 24 saatten kısa süren hali olduğuna değinen Dr. Bilgin "Bunlar tek taraflı olarak yüzde, kolda ve bacakta uyuşma, karıncalanma hissi, motor kuvvet kayıpları olabilir. Konuşamama, konuşmada ani duraklamalar, ağızda geveleme tarzında konuşma görülebilir. Ani gelişen tek taraflı ya da çift taraflı görme kaybı yaşanabilir. Görmede bulanıklık, çift görme yine benzer semptomlardandır. Bunun dışında denge bozuklukları ve baş dönmeleri de sebebi bulunamadığında geçici ataklara işaret edebilir. Geçici ataklar beyne kan akışının azaldığı durumlarda ortaya çıkar. Kalpten pıhtı atması durumunda ya da kolesterol plakları tarafından damarların tıkanması durumunda yaşanabilir" diye konuştu.

"Ayrıntılı bir kalp muayenesi de gerekiyor"

Altta yatan nedeni belirleyerek, geçici atakları tedavi ettiklerini ve bu yolla da kalıcı felçlerin önüne geçtiklerini belirten Dr. Bilgin, hastaların mutlaka beyne giden damarlarında kolesterol plakları oluşturabilecek diyabet, tansiyon ve kolesterol hastalığı gibi bir sorun olup olmadığını taradıklarını ifade etti. Kalpte duvar hareket bozukluğu, ritim bozukluğu ve yine damar tıkanıklığı oluşturabilmesi nedeniyle mutlaka ayrıntılı bir kalp muayenesi gerektiğinin de altını çizen Dr. Bilgin, "Altta yatan nedeni belirleyerek, bu hastalarda geçici atakları tedavi ederek, kalıcı bir felç atağı oluşmasını önlüyoruz. Bahsettiğim gibi tek taraflı kol ve bacak güçsüzlükleri, uyuşuklukları, görmede bozulma, konuşmada bozulma ya da dengesizlik ile baş dönmeleri yaşayan hastalar mutlaka nöroloji uzmanına görünmeliler. Kalıcı atakların önüne bu şekilde geçilebilir" dedi.