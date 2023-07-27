Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğan Öncü, çocukların saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkmamalarını önerdiğini belirtti. Özellikle 6 ve 12 aylık çocukların bu saatlerde güneşe maruz kalmamaları gerektiğini söyleyen Dr. Öncü, ebeveynlerin güneş kremi kullanmalarını da önerdi. Ayrıca, 6 aydan küçük bebeklerin havuz ve denize sokulmaması gerektiğini vurguladı.

Uzmanı uyardı: "Çocukları 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkarmayın"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğan Öncü:

Çocukların saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorum"

"Özellikle 6 ve 12 aylık çocukların bu saatlerde güneşe maruz kalmalarını istemiyoruz"

" Bu saatlerde güneşe çıkacaklar ise ebeveynlerinin 30 faktörlü güneş kremi sürmeleri gerekiyor"

"6 aydan küçük bebekleri havuz ve denize sokmayın"

-6 aydan daha büyük çocuklarda kısa süreli deniz ve havuz olabilir ancak mutlaka temiz olduğuna inandığımız ve güvendiğimiz yerlere girmek gerekiyor"

ADANA - Sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğan Öncü: " Çocukların saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle 6 ve 12 aylık çocukların bu saatlerde güneşe maruz kalmalarını istemiyoruz"dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar çocuklarıyla birlikte denize ve havuza giderek serinliyor. Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğan Öncü, sıcak havanın etkisini arttırdığı şu günlerde önemli uyarılarda bulundu.

"30 faktörlü güneş kremi sürmeli"

Sıcak havalarda sıvı alımına özen göstermek gerektiğinin altını çizen Dr. Öncü, "Bunun yanı sıra çocukların saat 11.00 ile 14.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle 6 ve 12 aylık çocukların bu saatlerde güneşe maruz kalmalarını istemiyoruz. Bu saatlerde güneşe çıkacaklar ise ebeveynlerinin 30 faktörlü güneş kremi sürmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ne kadar bol su tüketirlerse çocuğa da o kadar bol su geçecek"

Bol bol sıvı tüketmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Öncü bebeği 6 aydan küçük olan annelere yönelik de "Annelerin de çocukları 6 aylık olana kadar bol bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. 6 aya kadar bebeklere su vermediğimiz için bütün su ihtiyacını anne sütünden alacaktır. Çünkü anne sütünün yüzde 80'i sudur. Anneler ne kadar bol su tüketirlerse çocuğa da o kadar bol su geçecektir" diye konuştu.

"Klima çocuklara doğrudan üflememeli"

Sıcak havalarda çocuklara kalın giysiler giydirilmemesi gerektiğini anlatan Dr. Öncü, "Klima veya esen rüzgarda çocuklarıyla birlikte aileler otururken çocuklara kalın giysiler giydirilmemeli. İnce kıyafetler tercih edilmeli ve çocuklara doğrudan klima havası vurmaması gerekiyor. Direkt klimalı odada çocuğun kalmasını istemeyiz" şeklinde konuştu.

"Temiz olduğuna inandığınız havuza girin"

Açıklamalarını sürdüren Dr. Öncü, "Havuza ve denize girerken en az 30 faktörlü güneş kremi sürülmeli. Ayrıca 6 aydan küçük çocukların havuz ve denize girmesini önermiyoruz. Hem çocuğun aşı takvimi ilerlemediği hem de bebeğin vücudu o mikroplara daha hazır olmadığı için doğru bulmuyoruz. 6 aydan daha büyük çocuklarda kısa süreli deniz ve havuz olabilir ancak mutlaka temiz olduğuna inandığımız ve güvendiğimiz yerlere girmek gerekiyor" diyerek bilgi verdi.