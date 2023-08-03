Uzmanı artan sıcaklara karşı çocuk epilepsi hastalarını uyardı

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nezir Özgün, aşırı sıcakların ve güneş ışığının epilepsi nöbetlerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Son günlerde artan hava sıcaklıkları pek çok sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Epilepsi de sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken hastalıklar arasında yer alıyor. Dış ortamda yoğun güneş ışınlarına maruz kalınması, epilepsi hastalarının nöbetlerini tetikleyebiliyor. Doç. Dr. Nezir Özgün, artan sıcaklarla birlikte epilepsi çocuk hastalarını uyardı. Özgün, "Yaz aylarında epilepsi hastalarının nöbet geçirme sıklığında artış oluyor, bunun temel sebebi de gözlemlerimize göre yaz aylarında suların ve besinlerin kontaminasyonu sonucu zehirlenmeleridir. Besin zehirlenmeleri ve ishallerin artması olarak görünüyor özellikle epilepsi hastalarının yazın daha dikkatli olması lazım bol bol sıvı alması, susuz kalmamaları lazım. Çok sıcak günlerde özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Açık renkli elbiseler giymelerini öneriyoruz. İlaçlarını düzgün almalarını, nöbet geçirme ihtimalleri daha da düşük olacaktır" şeklinde konuştu.

Dirençli epilepsi dediğimiz bir epilepsi grubu olduğunu dile getiren Özgün, "Epilepsi hastalarının yüzde 30'u iyi yanıt vermeyen çoklu ilaç tedavisine rağmen sık nöbet geçiren dirençli epilepsi hastalarından oluşmaktadır. Özellikle bu hasta grubunda enfeksiyon var startus dediğimiz durmayan nöbetleri tetikleyebilir ve hayret edici boyutlara ulaşabilir. Yani epilepsi hastalarında ve nöbet geçiren tüm hastalarda önerdiğimiz şey öncelikle hastaya eşlik eden anne ve babanın hastaya herhangi bir şekilde ağzını açma, bir şey koklatma bir şey içirmeye çalışmamaları, dişini açmaya çalışmamalarını öneriyoruz. Hastanın eğer etrafında kesici delici bir alet varsa onlardan uzak tutmalarını ve yan yatırmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

5 dakikayı aşan nöbetlerde sağlık çalışanlarına haber verilmesini gerektiğini aktaran Özgün, "Nöbet 5 dakikayı aştığı zaman sağlık çalışanlarına haber vermelerini tavsiye ediyorum. Hastayı korumak, gözlemlemek, rahatlatmak gerekir. Kravat, gömlek gibi onları sıkan kıyafetleri gevşetmek ve nöbetin geçmesini beklemeleri gerekiyor. 5 dakikadan uzun süren nöbetlerde de sağlık çalışanlarına haber verilmelidir" dedi.