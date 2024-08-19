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Uzmandan önemli uyarı, denizde ve havuzda yüzdükten sonra temiz suyla duş sağlık için önem arz ediyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli Doç. Dr. Doktor Akın Çam, yaz aylarında sıklıkla görülen ishal vakalarına karşı vatandaşların hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Akın Çam, yaz aylarında sıklıkla yaşanan ishal vakalarına karşı alınması gereken önlemlerden bahsetti.

Uzmandan önemli uyarı, denizde ve havuzda yüzdükten sonra temiz suyla duş sağlık için önem arz ediyor

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli Doç. Dr. Doktor Akın Çam, yaz aylarında sıklıkla görülen ishal vakalarına karşı vatandaşların hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yaz ayının gelmesiyle toplumda sıklıkla görülmeye başlanan ishal vakaları vatandaşların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. İskenderun ilçesinde özel bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Doktor Akın Çam, ishal vakalarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. El hijyenine ve gıda tüketiminde hijyene önem verilmesi gerektiğini belirten uzman doktor, denizde ve havuzda yüzdükten sonra temiz su ile duş almanın önemine dikkat çekti.

İç Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Akın Çam, yaz aylarında sıklıkla yaşanan ishal vakalarına karşı alınması gereken önlemlerden bahsederek "Yaz döneminde bizim çok karşılaştığımız sorunlardan biri ishaller. Tabii önemli nedeni de yaz döneminde, yaz sıcakları buna yol açan mikropların çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu yüzden yaz döneminde ishal vakalarıyla çok sık karşılaşıyoruz. İshal vakalarına önlem olarak şunlar yapılabilir; önemli sorun su ve gıda hijyeninden kaynaklanan problemlerden oluşuyor. Özellikle seyahatlerde yeme, içme konusunda hijyenden temizliğinden emin olmadığımız ürünleri tüketmememizde fayda var. Evde ya da dışarda bir şey yediğimiz zaman yine aynı şekilde taze sebze ve meyvelerin hijyeninden temizliğinden emin olmamız gerekiyor. Bekletilmiş gıdalardan, bekletilmiş yemeklerden tüketmemiz özellikle tekrar ısıtılmış yemekler önemli bir sorun buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Temizliğinden ve hijyeninden emin olmadığımız suları tüketmememiz daha çok kapalı su kullanmamızda fayda var. Ayrıca yaz döneminde girdiğimiz havuzlar ve denizlerde de temizliğinden emin değilsek mümkünse girmememiz de fayda var. Yani şöyle denizde ve havuzda yüzdükten sonra temiz güzel bir duş almak gerekir ama şikayetler semptomlar başladığı zaman, erken dönemde hastaneye başvurup bir medikal yardım almakta fayda var diye düşünüyorum" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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