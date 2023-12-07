Uzman hekimler bir araya geldi

BURSA - Medicana Bursa Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji alanında uzman hekimleri bir araya getirdi.

Medicana Bursa Hastanesi'nin 'Bursa 4 K (1 Konu 3 Konuk)' konulu düzenlediği etkinliğe Bursa'daki ortopedi ve travmatoloji alanında uzman hekimler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Namık Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Eskişehir, Afyon, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir gibi illerden katılan doktorlar yer aldı. Bursa'da bu işe gönül vermiş sadece bu işle ilgilenen her kurumdan duayen isimlerin bir araya olduğu ortak bir konsey gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Yüksel Özkan, "Bu vesileyle omuz artroplastisinde güncel yaklaşımlar hakkında bilgi paylaşımı ve güncel bilginin aktarımı şeklinde bir güncelleme toplantısı oldu. Bu sayede hastaya olan hizmetlerin daha iyi bir noktaya gelmesini hedefliyoruz. Kanser genel bir konsept biz bugün nadir bir kanser türünü, tüm kanserlerin yüzde 1'ini içeren bir kanser türünü ele alındı. Bu kanserde erken belirtiyi söylemek çok mümkün değil. Ama vatandaşlarımızın vücudunun herhangi bir yerinde normal olmayan, giderek büyüyen bir şişlik var ise mutlaka hekime başvurmalarını gerekir. Bu vesile ile genel kanser konusuna da bir şey söylemek istiyorum. Kanser ve mücadele bireysel ve toplumsal bir konu o yüzden birey olarak hepimizin görevleri var. Sağlıklı beslenme ve egzersizi günlük hayatımıza sokarak çok büyük bir adım atmış olacağız. Kadın ve erkek bireylerde kendisini ilgilendiren kanser türlerini öğrenip erken tarama yöntemlerini zamanında uygularsa kanserden ciddi oranda korunmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Bursa şehrinin bu tümörler ile ilgili tıp alanında tecrübeli ve iyi hizmet veren bilgiye sahip donanımlı bir şehir olduğunu söyleyen Medicana Bursa Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu ise, "Bizler burada Medicana Grup olarak hastaları tartışmak, konsey oluşturmak ve onlara en iyi hizmeti bütün meslektaşlarımla devlet hastanesi, özel sektör ve üniversite birlikte sonuçlara vararak sunabilmek için bir araya geldik. Bursa'da tabi ki yıllardır konseyler var. Ama bu kadar geniş kapsamlısı ilk defa oluyor. Çok değerli hocalarımız var onlarla birlikte bu olguları tartışacağız. Hastalar adına karar verirken hepimizin görüşünün olması başarıya giden en önemli şeydir. Ters omuz protezinde güncel yaklaşımları ele aldık. Omuz hareketlerini çalıştıran kasların onarılamayan yaralanmalarında, hastalarda olaylar sonrası omuz kireçlenmesi sonrası meydana gelen bazı eklem hareketlilikleri kısıtlanıyor. Bu da kurtarıcı cerrahi olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde artık bu cerrahiyi yapmanın sıklığı artmaktadır. Günümüzde ufak travmalar sonrası özellikle yaşlı hastalarda parçalı omuz çevresi kırıklıkları meydana gelmektedir. Bu parçalı omuz kırıklıklarının öncelikle tedavisi, bazı cerrahi yaklaşımlarla kemiği bir araya getirmektir. Çok parçalı kırıklarda veya hastalarda eşlik eden tendon yaralanmalarında onarılamayacak durumlar oluyor. Bu durumda ters omuz protezi devreye girmektedir" şeklinde konuştu.