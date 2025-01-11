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Uzman Dr. Yakar: İri ve Uzun Çocuklar Sağlıklı Değil

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Uzman Dr. Funda Emren Yakar, çocukların iri ve uzun olmalarının sağlıklı oldukları anlamına gelmediğini vurguladı. Önemli olanın çocukların doğduğu zamanki persantil gelişimi olduğunu belirtti.

Çocukların iri ve uzun olmaları sağlıklı oldukları anlamına gelmiyor

Uzman Dr. Funda Emren Yakar, çocukların iri ve uzun boylu olmalarının sağlıklı oldukları anlamına gelmediğini belirtip, çocuk gelişiminde önemli olanın doğduğu zamanki persantil gelişimi olduğunu söyledi

SİVAS - Uzman Dr. Funda Emren Yakar, çocukların iri ve uzun boylu olmalarının sağlıklı oldukları anlamına gelmediğini belirtip, çocuk gelişiminde önemli olanın doğduğu zamanki persantil gelişimi olduğunu söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi uzman doktorlarından Funda Emren Yakar, çocukların gelişiminde önemli bir kriter olan persantil tablosuna değinerek, "Persantil değerleri bebeğimiz doğduğundan itibaren ölçülen değerlerdir. Persantil değerleri doğumdan 18 yaşına kadar çocuğumuzun gelişiminin boy ve kilosunun olması gereken düzeyde olup olmadığını gösterir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan çizelgelerdir. Bu değerleri büyüme eğrisi olarak da ifade edebiliriz. Çocuklarda persantil eğrileri ırklara ve cinsiyetlere göre değerlendirilir. Aynı ırk ve cinsiyete sahip yüz tane çocuk belirlenir. Persantil takibini yaptığımız zamanda, çocuğumuzun doğduğu zamandaki değerleri bizim için yol göstericidir" dedi.

"Çocuklardan eşit uzunluklarda olmaları beklenemez"

Yakar, çocukların eşit irilikte ve uzunlukta olmalarının beklenemeyeceğini ifade edip, "Yetişkinlerde de her aynı yaş grubunda olan insanları boyları ve kilo değerleri aynı değillerdir. Çocuklarda da bu değerlerin aynı olması beklenemez, çocukların gelişimleri kendilerine özeldir. Halk arasında iri olan ve boyu uzun olan çocuklar sağlıklıdır algısı çok yaygın. Anne, babaları ve çevresindeki aile büyükleri tarafından çocuklara bu durumu sürekli dillendiriliyor ancak bu durum yanlış. Sağlıklı olan çocuk iri ve uzun olan çocuk değildir. Sağlıklı olan çocuk doğduğu zamanki persantil ile gelişimini tamamlayan çocuktur." Şekline konuştu.

Uzman Dr. Yakar: İri ve Uzun Çocuklar Sağlıklı Değil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Sağlık
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