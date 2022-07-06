Uzman doktor uyardı: "Kurban keserken mikrop kapmayın"

SİİRT - Siirt'te Özel Hastanede görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Akın Önder, kurban kesimi sırasında meydana gelebilecek yaralanmalara dikkat çekerek kurban kesimi sırasında ellerde oluşabilecek kesilmelere karşı hastaneye başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde kesilen yerin mikrop ve bakteri kaparak daha büyük sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban kesecek olan vatandaşları uyaran Doç. Dr. Akın Önder, yaralanmalarda yapılacak olan ilk işin hastanelere başvurmaları gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nda ehil olmayan kişilerin kurban keserken oluşan yaralanmaların ciddi komplikasyonlara ve ölüme kadar gidebileceği konusunda uyaran Önder, "Kurban Bayramına sayılı günler kala Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnşallah huzurlu ve mutlu bir şekilde bayramımızı geçirmeyi diliyorum. Kurban Bayramı'nda özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın imkanları var ise kurbanlarını şehir merkezindeki belediyenin mezbahanesine getirmesini istiyoruz. Eğer imkan bulamazsa kendi köylerinde kurbanını kesen vatandaşlarımızın ise herhangi bir el yaralanmalarında acil hastaneye başvurmalılar. Eğer hastaneye başvurulmadığı takdirde kesilen yerlerde mikrop kapacağı, bakterilerin oluşacağı ve daha büyük komplikasyonlara yol açacağını belirtmek istiyorum" dedi.