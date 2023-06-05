Uzman doktor Taylan İnal, görev yaptığı hastanede anıldı

Bursa'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal, meslektaşları tarafından görev yaptığı hastanede anıldı. İnal, Hatay'da toprağa verildi. İnal'ın depremde yakınlarını kaybettiği ve eşinin bir ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden uzman doktora, görev yaptığı hastanede anma töreni

Ailesinin çoğunluğunu Hatay'daki depremde, eşini de bir ay önce kaybeden Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatay'da toprağa verilen İnal, Bursa'da görev yaptığı hastanede meslektaşları tarafından anıldı

BURSA - Bursa'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal, meslektaşları tarafından görev yaptığı hastanede anıldı. Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde 30 civarında yakınını kaybeden ve 26 gün önce de eşi hayata veda eden İnal, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Bursa'da 2 Haziran günü, mesaisi bitikten sonra Nilüfer'deki evine istirahat etmeye giden Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal süre sonra sol tarafında ağrı hissetti. Şikayetinin devam etmesi sonucu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası'na gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda bir şey bulunamayınca tekrar evine dönen İnal, bir yakını tarafından evde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk babası Taylan İnal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzman Doktor Taylan İnal'ın 6 Şubatta meydana gelen deprem sonrası memleketi Hatay'da birçok yakınını kaybettiği ve gönüllü olarak bölgede görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, İnal'ın eşinin de 26 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşında bir kızı olan İnal'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından memleketi Hatay'a defnedildi.

Sevenleri ve meslektaşları uzun yıllar görev yaptığı hastanede anma töreni düzenledi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ve bir çok seveni katıldı. Yaptığı iyiliklerle hem dostları hem de meslektaşları tarafından hatırlanan Taylan İnal için hastane bahçesinde yapılan duaların ardından, lokma dağıtıldı.

Çok üzgün olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, "Maalesef camiamızdan, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ardı ardına kayıplar yaşıyoruz. Taylan Hoca için fazla söze gerek yok. Çünkü cenazesini Cuma günü göndermemize rağmen sadece bir anma programı düzenlemek istediğimizde bu kadar seveni bu kadar dostu olduğunu düşündüğümüzde zaten her şey anlaşılıyor. Herkese yetişmeye çalışıyoruz da kendimize fazla yetişemiyoruz. Kendisi de sabah hastaneye gidip, sıkıntısından dolayı bir kalp grafisi ve test verip, "Çok bir şey gözükmüyor bir şey olursa ben yine gelirim" diyerek hekim arkadaşımıza bir Acil Tıp Uzmanı olarak "Sen merak etme sorun olursa ben ana binaya gideceğim" diyerek ayrılmış. Terzi kendi söküğünü dikemez misali biz maalesef rutin hastalarımıza yaptığımız uygulamaları kendimize konduramıyoruz, yapmıyoruz. Ben Yüksek İstisas'ın öncelikle ana bilim dalına yine Yüksek İhtisas'ın tamamına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Geride kalan yavrusuna başsağlığı diliyorum. Allah evladına sağlıklı ve uzun ömür nasip etsin" dedi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ise "Kelimelerin bittiği, boğazın düğümlendiği bir gündeyiz. Taylan hoca sel olur, deprem olur hep en önde koşan insan oldu. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde de Mehmet hocamızla beraber uçağa neredeyse kaçak bindirmiştik. O kadar hevesle gitti. Hep en önde koşan oldu. Son 2 aydır 3 aydır yaşadıkları, hocamızın da bahsettiği gibi inşallah onun makamının yükselmesine vesile olur. Bu dünyada hoş bir seda bırakmaktır, o da bıraktı gitti" diye konuştu.