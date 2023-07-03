Uzm. Dr. Karahasanoğlu: "Yeni cihazımız ile birlikte el bileğinden anjiyo yapıyoruz"

DENİZLİ Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, anjiyo işleminin kalp damarlarının incelenmesinde ve tıkanıklıkların açılmasında kullanılan bir yöntem olduğunu, yeni teknolojik gelişmeler sayesinde anjiyo işleminin daha kolay ve güvenli hale geldiğini belirtti.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, anjiyo işlemi hakkında önemli bilgiler verdi. Anjiyo işlemini, kalp damar hastalıklarında, tıkanmış ya da daralmış damarların, anevrizma veya damar anomalileri gibi çeşitli damar hastalıklarının tanısında kullanıldığını ifade eden Uzm. Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu, bununla birlikte Cerrahi Hastanesi'nde el bileğinden yapılan anjiyonun avantajlarını, anjiyo sonrası hastanın daha kısa sürede (2 saat) taburcu edilebildiğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Karahasanoğlu, "Anjiyo işlemini, özellikle damar sertleşmesi, koroner arter hastalıklarının tanısını koymak ve damar fonksiyonlarını detaylı olarak incelemek için kullanıyoruz. Kalp krizi ile gelen hastalarda erken tanı ve tedavi hedefli yapılan görüntüleme yöntemidir. Hastalarımız polikliniğe göğüs ağrısı ile geldiği zaman daha çok tarama hedefli bir anjiyo yapıyoruz. Ancak acil servise kalp krizi sebebiyle gelen hastalarımızda ise hem tıkalı olan damarın tespiti için hem de tedavisini yönlendirmek amacıyla anjiyo işlemini uyguluyoruz. Anjiyo sırasında hastaların durumuna göre stent koyabiliyoruz. Anjiyo sonrasında hastalarımıza kan sulandırıcı veriyoruz, bu ilaçların düzenli kullanılması çok önemli. Yine tansiyon, şeker ve kolesterol değerlerinin takibi de oldukça önemlidir" dedi.

"Yeni cihazımız ile birlikte el bileğinden anjiyo yapıyoruz"

İşlemin yapılan bölgeye göre iyileşme süresinde farklılık gösterebileceğini belirten Uzm. Dr. Karahasanoğlu, "Anjiyoyu yaptığımız bölgeye göre iyileşme süresi değişmektedir. Kasıktan yaparsak 4 ile 8 saatte ayağa kalkarken, el bileğinden anjiyo işlemini uyguladığımızda hasta 2 saatte ayağa kalkabiliyor. Yenilenen anjiyo ünitemiz ve yeni anjiyo cihazımız ile radial anjiyo dediğimiz el bileğinden anjiyo işlemini çok sık uygulamaktayız. Bunun sayesinde hastalarımız 2 saatte ayağa kalkabiliyor. Aynı gün veya ertesi gün taburcu etme imkanımız oluyor. Genelde anjiyo yaptığım ve stent koyduğum hastalara 7 ile 10 gün arasında kontrole çağırmaktayım. Takibimiz neticesinde eğer hastada herhangi bir problem yoksa 3 ayda bir defa kontrol için çağırıyorum" diye konuştu.