Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dolu tencere devrilen 4 yaşındaki çocuk, hastanelik oldu. Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Eski Sanayi sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

Üzerine kaynar su dökülen çocuk hastanelik oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dolu tencere devrilen 4 yaşındaki çocuk, hastanelik oldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Eski Sanayi sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne su dolu tencereyi ısıtmak için ocak üzerine koydu. Bir süre sonra mutfakta oyun oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Abir E., tencereye dokundu. Ocaktaki kaynar su dolu tencere çocuğun üzerine devrildi.

Üzerine kaynar su dökülen çocuk, acılar içinde ağlamaya başladı. Özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılan çocuğun yüzünde, göğsünde ve kollarında yanıklar oluşurken, yanık ünitesinde tedavisine başlandı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.