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Uyku Sırasında Oluşan Yavaş Dalgalar Epilepsi Hastalarında Uyanıkken de Üretilebiliyor

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Bir araştırma, genellikle uyku sırasında beyinde oluşan 'yavaş dalgaların', epilepsi hastası bireylerde uyanıkken de üretilebildiğini ve hastalıkla ilintili beyindeki uyarılmayı önleyebileceğini ortaya koydu.

Bir araştırma, genellikle uyku sırasında beyinde oluşan "yavaş dalgaların", epilepsi hastası bireylerde uyanıkken de üretilebildiğini ve hastalıkla ilintili beyindeki uyarılmayı önleyebileceğini ortaya koydu.

EurekAlert sitesinin haberine göre, Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) UCLH Biyomedikal Araştırma Merkezinin yaptığı araştırmada, lokal epilepsi hastası 25 bireyin beyindeki elektriksel aktivite taramaları incelendi.

Araştırma kapsamında epilepsi hastası bireylere üçerli dokuz ayrı gruptan oluşan 27 görüntü sunuldu. Bir kişinin, yerin ve nesnenin yerini gösteren resimler 6 saniye boyunca epilepsi hastası katılımcılara gösterildi.

Araştırmaya katılan hastalardan, birlikte gruplanan resimleri hatırlamaları istendi.

Elektroensefalografi (EEG) taramaları sonucu araştırmacılar, epilepsi hastalarının, bir saniyeden kısa bir sürede, uyanık oldukları halde resimler hakkında sorulan sorulara cevap verirken yavaş dalgalar ürettiklerini ortaya çıkardı.

Araştırma sonucunda, yavaş dalgaların ortaya çıkışıyla epileptik ani yükselişlerin beyin aktivitesi üzerindeki etkisinin azaldığı ortaya kondu.

Araştırmanın baş yazarı Matthew Walker, "Uyku, beyin aktivitesinin onarımı, bakımı ve sıfırlanması için çok önemlidir. Uyanık olduğumuzda, beyin uyarılmasında aşamalı bir artış yaşarız ve bu, uyku sırasında giderilir." dedi.

Walker, "Bu çalışma, ilk kez, beyin tarafından epileptik aktiviteye karşı koymak için kullanılan potansiyel bir koruyucu mekanizmayı, 'yavaş dalgaları uyandırmayı' ortaya çıkardı." diye konuştu.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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