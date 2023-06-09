Uyku bozuklukları solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız hale getiriyor

Helsinki Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü bir araştırmada, uyku bozukluklarının insanları gribe ve Kovid-19 gibi hastanede yataklı bakım gerektiren diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale getirdiği ortaya çıktı.

HELSİNKİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Helsinki Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nin Yale ve Stanford üniversiteleriyle işbirliği yaparak yürüttükleri bir araştırmada, uyku bozukluklarının insanları gribe (influenza) ve Kovid-19 gibi hastanede yataklı bakım gerektiren diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız hale getirdiği ortaya koyuldu.

Helsinki Üniversitesi'nin Perşembe günü yayımladığı basın bildirisinde, araştırma kapsamında 600.000'den fazla katılımcıya ait verilerin incelendiği belirtildi.

Uykusuzluk tanısı koyulan Finlandiyalı katılımcılar arasında herhangi bir solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma riskinin diğer katılımcılara göre yaklaşık 6 kat, gribe yakalanma riskininse 4 kattan fazla olduğu ortaya çıktı.

Üniversite, araştırma kapsamında uykusuzlukla enfeksiyonlar arasındaki olası bağlantının incelenmesinde genetik epidemiyoloji yöntemlerinin kullanıldığını kaydetti.

Bulgulara göre en kötü senaryoda hastanede yatarak tedavi gerektiren Kovid-19 vakalarındaki semptomların şiddeti ile uykusuzluk arasında da bir ilişki bulunuyor.

Basın bildirisinde Helsinki Üniversitesi Finlandiya Moleküler Tıp Enstitüsü'nden Hanna Ollila, "Ulaştığımız sonuçlar bilimsel literatürle uyumlu olup, yeterli uyku uyumanın etkin bir bağışıklık sistemine sahip olma açısından önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'ne göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unun uyku sorunları bulunduğunu belirten açıklamada yeni bulguların, kamu sağlığı uygulamalarının iyileştirilmesi üzerinde büyük etki yaratmasının beklendiği dile getirildi.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin makale, 8 Haziran'da hakemli ve açık erişimli eBioMedicine tıp dergisinde yayımlandı.