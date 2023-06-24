Meşhur kebabıyla tanınan usta, lezzetindeki 41 yıllık sırını açıkladı. Kurban Bayramı sonrasında elde edilen kurban etlerinin doğru bir şekilde saklanması, etin bozulmasının önlenmesi ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesinin önemli olduğunu belirten 41 yıllık kebap ustası Dursun Göçenoğlu, yaptığı açıklamada hem kurban keseceklere önerilerde bulundu hem de kebaptaki asırlık lezzetin sırrını et severlerle paylaştı.

Ustasından et severlere Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler

Meşhur kebabıyla tanınan usta, lezzetindeki 41 yıllık sırını açıkladı

DENİZLİ - Kurban Bayramı sonrasında elde edilen kurban etlerinin doğru bir şekilde saklanması, etin bozulmasının önlenmesi ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesinin önemli olduğunu belirten 41 yıllık kebap ustası Dursun Göçenoğlu, yaptığı açıklamada hem kurban keseceklere önerilerde bulundu hem de kebaptaki asırlık lezzetin sırrını et severlerle paylaştı.

Kurban Bayramı için kesilecek kurbanların etleri kimi zaman kısa sürede tüketilirken kimi zaman ise gerektiğinden fazla bekletiliyor. Oldukça hassas bir yapıda olan kurban etleri doğru şekilde muhafaza edilmezse, tüketme esnasında büyük sağlık sorunları ortaya çıkarabiliyor. Birçok uzman, Kurban Bayramı'nda kesilen etin, oldukça kısa bir süre içerisinde su tutularak bir süre dinlenmeye alınmasını öneriyor. Kesilip su tutulan etlerin asla tekrardan poşete ya da leğene konularak buzdolabına yerleştirilmesinin sakıncalı olduğunu belirtiyor.

Vatandaşların almak istediği hayvanları nasıl seçilmesi gerektiği ve kesimden sonra etin nasıl işleneceği konusunda sorun yaşamaması ve etin doğru pişirilmesi için Denizli'nin meşhur kebapçısı Dursun Göçenoğlu, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 357. Sokakta bulunan Kebapçı Dursun isimli işletmesinde açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nda etin bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilmesi, midede şişkinliği başta olmak üzere hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olduğunu söyleyen Göçenoğlu, özellikle mide rahatsızlıkları yaşayan kişilerin eti 24 saat bekletmesi gerektiğini belirtti. Göçenoğlu, kesim yapıldıktan sonra etin içindeki su ve kanın önemli bir kısmının süzülmesi gerektiğini, aksi takdirde etin hem lezzeti hem de ömrünün kısa olabileceğine dikkat çekti.

"Etimiz mutlaka bir gün bekletilmelidir"

Sektördeki 41 yıllık isminin markaya dönüşmesinde kullandığı etin doğru kesimi ve doğru pişirilmesine bağlayan Dursun Göçenoğlu, " Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanları temiz yetiştirebilen, doğal üretebilen ve bilinir yerden alınmasını tavsiye ediyoruz. 45 ile 60 kilo arasında canlı hayvanların Kurban Bayramı'nda tüketebileceğiniz çok lezzetli bir et olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun kesiminde de bıçaklarımızın keskin olup, tek seferde alacak şekilde kesim yapması gerekiyor. Etimiz kesilmesinin ardından hemen işlem yapılması ve pişirilmesini tavsiye etmiyoruz. Etimiz mutlaka bir gün bekletilmelidir. Dinlendikten sonra hayvanın kanı vücudunda olabildiğince azaldıktan sonra işleme alınması daha sağlıklı oluyor. Çünkü suyu ve kanı akmadıktan sonra direk işlendiğinde ve dolabımıza koyduğumuz zaman, bakteri üretmesi ihtimalini daha da artıyor. Onun için bir gün bekletip, vücudundan kanı süzülmesini sağladıktan sonra işlenmesi gerekiyor. Bu işlemlerin ardından et daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir lezzet veriyor" dedi.

"Etin kendi yağını kullanmalısınız"

İyi pişmemiş ettin birçok sağlık soruna yol açtığını ve lezzetin az olduğunu, bu nedenle etin pişme süresi ve sıcaklığına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dursun Göçenoğlu, "Kurban eti lezzetli ve sağlıklı olması için etin kendi yağını kullanmalısınız. Fazladan yağ kullandığınızda bu durum çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir. Zeytinyağı ve tereyağı kullanılabilir. Harlı ateş kullanmamalısınız. Etin aşırı pişmesi sağlık açısından da zararlıdır" ifadelerini kullandı.