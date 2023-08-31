Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesinde 6. Temel Klinik ve Çok Modelli Görüntüleme Kongresi Hazırlıkları Sürüyor

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık yerleşkesinde 3-7 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 6. Temel Klinik ve Çok Modelli Görüntüleme Kongresi için hazırlıklar devam ediyor. Kongre, nöroelektrofizyolojik teknikleri kullanan klinisyenleri, araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık yerleşkesinde 3-7 Eylül'de gerçekleştirilecek 6. Temel Klinik ve Çok Modelli Görüntüleme (Basic Clinical and Multimodal Imaging, BaCI) Kongresi için hazırlıklar sürüyor.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kongre, insan psikolojisini anlamak için nöroelektrofizyolojik teknikleri kullanan öncü klinisyenleri, araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

Üsküdar Üniversitesi, 12 farklı ülkeden 60 uluslararası araştırmacı ile sinirbilim ve genetik alanındaki araştırmaları ile psikiyatrik hastalıklar için tanı ve tedavi süreçlerinde güncel araştırmalara 6. BaCI Kongresi ile ev sahipliği yapacak.

Eş başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yapacağı ve 32 yıl aradan sonra yüz yüze gerçekleştirilecek kongre, uluslararası araştırmacılar kadar Türkiye'deki genç araştırmacılardan da yoğun ilgi görüyor.

TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Destek Programı 2223-C kapsamında da desteklenmeye layık görülen kongre, alandaki en prestijli dernekleri bir araya getiriyor. Her iki yılda bir düzenlenen kongre, ECNS, ISNIP, ISBET, ISFSI ve Üsküdar Üniversitesi Tedavisel Beyin Haritalama, Biyolojik Psikiyatri ve Nöroteknoloji Derneği'nin organizasyonundaki 18. toplantı olacak.

Kongre programı öncesi nörogörüntüleme teknolojilerinin öncüsü kabul edilen Prof. Monte Buchsbaum'a fahri doktora takdimi yapılacak. Prof. Monte Buschbaum, yapacağı açılış konuşmasında "Elektrofizyolojide yüzyılımızdaki ilerleme: Bilim, biyomedikal teknoloji ve küreselleşme" hakkında görüşlerini paylaşacak. Etkinlikte nörobilim, genetik, tıp alanlarındaki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Kongrenin ilk günündeki konuşmacılardan Prof. Dr. Derek Fisher şizofreni, Dr. Maheen Adamson beyin hasarındaki cinsiyet farklılıkları, Prof. Dr. Pinhans Dannon bağımlılıkta yeni tedaviler üzerine sunum yapacak.

Prof. Dr. Martin Arns depresyon-kalp ilişkisini, Prof. Dr. Oliver Pogarell psikiyatride nörofeedback'i ele alacak. Prof. Dr. Mahmood Hassan ise EEG-makine öğrenimi bağlantısını kuracak.

Genç sinirbilim araştırmacılarının da sözlü ve poster sunumları ile katılım sağlayacakları kongrede ayrıca, en iyi poster ödülleri, genç araştırmacı ödülü, başkanlık hizmet ödülü, Roy John ödülü ve Turan İtil ödülleri takdim edilecek.

BaCI, doktora düzeyine gelmiş genç araştırmacıların, öğretim üyelerinin ve alanda yaygın etkiye sahip çalışmalarıyla Türkiye ve dünyadaki önemli araştırmacıların çalışmalarını takip etmesini ve güncel mesleki konuların tartışıldığı oturumlara katılmasını destekleyerek genç araştırmacıların gelişimini ve muhtemel iş birliklerinin kurulmasını sağlıyor.

Teması, 2023 yılı için "Nöroelektrofizyoloji ve Genetiğin Buluşma Noktası" olarak belirlenen Kongre, nöroelektrofizyoloji ve genetik alanlarının uluslararası uzmanlarını ve ilgi duyanları bir araya getirecek. Dinamik tartışmalara, bilgi paylaşımına ve ileri düzeydeki fikir alışverişine imkan sağlayan etkinlik, teorik ilerlemeler ile pratik uygulamalar arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor.