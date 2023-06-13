Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Mert Hayatını Kaybetti

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Tufan Mert (53) kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üniversiteden yapılan açıklamada İstanbul'da özel bir hastanede bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Prof. Dr. Tufan Mert'in hayatını kaybettiğini belirtildi.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Tufan Mert (53) kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada İstanbul'da özel bir hastanede bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Prof. Dr. Tufan Mert'in hayatını kaybettiğini belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uşak Üniversitesi ailesi olarak Prof. Dr. Tufan Mert hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Mert'in cenazesinin yarın memleketi Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.