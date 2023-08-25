Uşak'ta Tekstil Fabrikasında İşçi Kolu Makineye Kaptırdı
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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, kolunu harmanlama makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve işçi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçi, hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan R.A.'nın (57) sağ kolu, "harmanlama makinesine" sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Sağlık