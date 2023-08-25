Uşak'ta Tekstil Fabrikasında İşçi Kolu Makineye Kaptırdı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, kolunu harmanlama makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve işçi hastaneye kaldırıldı.