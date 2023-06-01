Uşak'ta Mantardan Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta, mantardan zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Yeşildere köyünde yaşayan Hatice Keser (71), 27 Mayıs'ta ormanlık alanda topladığı mantarlardan yedi. Bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden Keser, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Durumu ciddileşen Keser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.