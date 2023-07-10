Uşak'ta ATV Kaza Sonucu Yaralanan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Uşak'ın Karlık köyünde 80 yaşındaki N.M'nin kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.
Uşak'ta kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Karlık köyünde 80 yaşındaki N.M'nin kullandığı plakasız ATV, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan N.M, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Sağlık