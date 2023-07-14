Uşak'ın Banaz ilçesinde hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, bölgede şap hastalığının yoğun şekilde görüldüğünü belirterek, hayvan pazarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde hayvanlarda şap hastalığı görülmesinden dolayı hayvan pazarı kapatıldı.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede şap hastalığının yoğun şekilde görüldüğünü belirtti.

Ünal açıklamasında, "İkinci bir duyuruya kadar cumartesi günleri İslam Mahallesi'nde kurulan Banaz Belediyesi hayvan pazarı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kapatılmıştır." ifadesini kullandı.