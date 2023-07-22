Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 65'i Asılsız

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılın ilk 6 ayında gelen çağrıların yüzde 65'inin asılsız ve vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrılar olduğu bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki tüm acil çağrıların '112 Acil Çağrı Merkezi'nde karşılandığı ve gerekli tüm birimlerin buradan yönlendirildiği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 2023 yılının ilk 6 ayında 208 bin 862 çağrının geldiği, bunun yüzde 65'inin asılsız ve vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrılar olduğu belirtildi. Asılsız ihbar yapan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, 3 kişi hakkında da idari yaptırım uygulandığı da kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilinirliğini arttırmak, gereksiz ve asılsız çağrıları azaltmak amacıyla çeşitli tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmaları istendi.