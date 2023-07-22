Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Asılsız İhbarlarla Mücadele Devam Ediyor

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılın ilk 6 ayında 208 bin 862 çağrının geldiği merkezde, asılsız ihbar yapan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve 3 kişiye idari yaptırım uygulandı. Çağrı merkezinin bilinirliğini arttırmak ve gereksiz çağrıları azaltmak için tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılın ilk 6 ayında 208 bin 862 çağrının geldiği merkezde, asılsız ihbar yapan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve 3 kişiye idari yaptırım uygulandı. Çağrı merkezinin bilinirliğini arttırmak ve gereksiz çağrıları azaltmak için tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Uşak'ta 26 Aralık 2018 saat 10.00 itibariyle 110 Yangın İhbar entegrasyonu gerçekleşerek ilk çağrıyı alan Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi, sırasıyla 112 Sıhhı İmdat, 156 Jandarma İmdat, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve son olarak 6 Nisan 2021 saat 14.00 itibariyle Alo AFAD'ın entegre olmasıyla birlikte tüm acil çağrıları tek numara üzerinden yürütmeye devam ediyor. 7/24 saat esasına göre hizmet veren Merkezi ise en çok asılsız ihbarlar yoruyor. Uşak 112 Acil Çağrı Merkezine 2022 yılında yapılan toplam 433 bin 281 adet çağrıdan yüzde 62,5'i asılsız ve gereksiz olarak kayıtlara geçti. Asılsız ve gereksiz çağrı oranlarının düşürülmesine yönelik olarak çalışmalar yapsalar da 2023 yılında ise ilk 6 aylık döneminde asılsız ve gereksiz arama oranı yüzde 65 olarak belirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 31 Mayıs 2023 tarihinde Uşak İl genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm okullarda aynı anda ve aynı saatte "112 Tanıtım Videosu" izlettirilmiş olup,313 okulda 48.797 öğrenciye tanıtım ve bilinçlendirme çalışması yapıldı. Tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğini bildiren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2022 yılında 12 kişi, 2023 yılı ilk 6 ayında 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. - UŞAK