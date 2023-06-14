Ürünlerde sağlık beyanı denetimleri için usul ve esaslar belirlendi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan Sağlık Beyanı Yönetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, tüketiciye arz edilen ürünlerin sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

TÜKETİCİYE arz edilen ürünlerin 'sağlık beyanı' denetimlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile; ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıda ve takviye edici gıda dışındaki ürünlerde sağlık beyanı kullanılamayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan Sağlık Beyanı Yönetimi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, tüketiciye arz edilen ürünlerin sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, 7 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik' yürürlükten kaldırıldı.