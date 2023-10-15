Ürdün, Gazze Şeridi'ndeki sahra hastanesinin çalışmalarına devam edecek

Ürdün, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, hastanenin ayakta kalacağını ve Ürdün'ün Filistinli kardeşlerine olan bağlılığını sürdüreceğini belirtti.

Ürdün, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Ürdün Başbakanlığının X sosyal medya platformunda, Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne'nin Bakanlar Kurulu'nda konuya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Hasavne, "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeye devam edecek. Hastane ayakta kalacak ve Ürdün'ün (Filistinli) kardeşlerimize olan bağlılığına tanıklık edecek." ifadelerini kullandı.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de dün yayımlanan haberde, İsrail saldırılarında hasar gören Ürdün sahra hastanesinin, İsrail'in çevresindeki bölgeleri bombalaması ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldığı kaydedilmişti.

Ürdün ordusuna bağlı olarak 2009 yılında kurulan Ürdün sahra hastanesi, günde 1000 ila 1200 kişiye ücretsiz hizmet sunuyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.