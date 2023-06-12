Ünye'de hayırsever iş insanlarından Aile Sağlığı Merkezi açılışı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş insanları Zekai ve Mustafa Göç kardeşlerin anneleri Hacı Ayşe Göç adına yaptırdığı Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Bayramca Mahallesi'nde 4 hekim ile hizmet vermeye başlayan, 112 ambulanslarının da konuşlandırıldığı Aile Sağlığı Merkezi için açılış töreni düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş insanları Zekai ve Mustafa Göç kardeşlerin anneleri Hacı Ayşe Göç adına yaptırdığı Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Bayramca Mahallesi'nde 4 hekim ile hizmet vermeye başlayan, 112 ambulanslarının da konuşlandırıldığı Aile Sağlığı Merkezi için açılış töreni düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, törende, hayırsever iş insanı Zekai ve Mustafa Göç'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ordu'nun eğitim başta olmak üzere sağlık ve birçok alanda ciddi yatırımlar aldığını belirten Vali Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yetim öksüz evlatlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, engeli olan vatandaşlarımıza, milletimizin her bir ferdine devletimizin şefkatini, merhametini göstermeye gayret ediyoruz." dedi.

Sonel, sağlık camiasının önemini 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sağlık teşkilatımızdaki doktorumuzdan, hemşiremizden, ebemizden çalışma arkadaşlarımıza kadar her kesimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah Hacı Ayşe Göç teyzemizin ve tüm geçmişlerimizin mekanını cennet eylesin. Hayırseverimiz Hacı Mahmut Göç amcamıza da sağlıklı, bereketli ömür versin. Ne mutlu ki böyle hayırlı evlatlar yetiştirmiş, böyle hayır işleri yapıyorlar."

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün de ilçede yapılan sağlık yatırımlarına değinerek, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Mustafa Göç ise anneleri adına yaptırdıkları Aile Sağlık Merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Törene, Ünye Kaymakamı Ayhan Aşık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Kerem Dost Bilmez, İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Güney ile çok sayıda davetli katıldı.