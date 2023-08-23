Ünye'de Genç Kız Fındık Öğütme Makinesine Kaptırdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir genç kız, fındık öğütme makinesine elini kaptırarak yaralandı. Babası tarafından hastaneye götürülen genç kızın tedavisi devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde elini fındık öğütme makinesine kaptıran genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi Arif Nihat Asya Sokağı'nda Metin Şahin'e ait fındık kırma ve kavurma tesisinde babasına yardımcı olan Zeynep Büşra Şahin (20), sağ elini fındık ezmesi için kullanılan fındık öğütme makinesine kaptırttı.

Durumu fark eden baba Mehmet Şahin, kızını bulunduğu yerden kurtararak Ünye Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralanan Şahin'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.