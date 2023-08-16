Ünye'de balkondan düşen çocuk tedavi altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.