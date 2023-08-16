Ünye'de balkondan düşen çocuk tedavi altına alındı
Sağlık Haberleri
Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde balkondan düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
İlçenin Kuşçulu Mahallesi'nde 2 yaşındaki B.O, evlerinin balkonunda oynadığı sırada birinci kattan düştü.
Çocuk, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralandığı öğrenilen çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Sağlık