Ünlü doktorun ölümü büyük üzüntü yarattı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56) Ataşehir Mimar Sinan Camiin'deki cenaze törenini ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan önceki gün sabah hastalarını muayene ettikten sonra haber alınamadı. Odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü. Orhan için Ataşehir Mimar Sinan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın ailesi, sevenleri, meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye gelen bazı meslektaşları göz yaşlarına hakim olamadı. Orhan'ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.