Ünlü dansçı Tanyeli pankreas kanseri tedavisi için Küba'ya gitti

Eşi ile birlikte Avusturya'da yaşayan Tanyeli'ye geçtiğimiz mayıs ayında pankreas kanseri teşhisi konulmuş ve ünlü dansçı vakit kaybetmeden tedaviye başlamıştı. 21 Ekim'de Küba'ya giden Tanyeli, 10 günlük sürecin ardından Türkiye'ye döndü.

Tanyeli, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim" ifadelerini kullanan Tanyeli "Destek tedavi var, takviye ilaçlar da...

İlaçları yanıma aldım, akrep zehri de kullanmaya başladım. Kim der ki o tiksindiğimiz, korktuğumuz akrep içindeki zehir bize şifa olacak. Yüce Allah dünyanın her yerinde, her an beni sarsa sarsa idrak ettiriyor. Hazmetmek nasip olsun..." diye konuştu.

"GAZZE SOYKIRIMI İÇİMİZİ YAKARKEN…"

Tanyeli "Ve sonra beni şefkati ile güzel insanlarla etrafımı sarıyor ama ameliyatsız kurtuluş yok gibi bir şey. Boğulduğum doğrudur, ağrıları anlatabileceğim bir kelime yok…

Allah kimsenin başına vermesin, bana en büyük kötülüğü yapmış insanlara bile deneyimletmesin. Amin. Bu fani dünya bu kadar büyük bir karanlıktan geçerken, her yerde kan gözyaşı varken, Gazze soykırım içimizi yakarken, ben şımarıklık yapmam şikayet edemem. Şu halime şükür" ifadelerini kullandı.