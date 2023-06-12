Üniversite öğrencisi köpek saldırısında ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken yüksekten atlaması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.

Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Emre Yurtsever (19), 9 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Kabaoğlu Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun önünde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kaçmak için istinat duvarına çıkan Yurtsever, köpeklerin kovalamaya devam etmesi üzerine yaklaşık 3 metre yüksekten atladı. Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine düşen üniversite öğrencisi, başının yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç, ameliyata alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Yurtsever'in bilincinin açıldığı, bugün normal servise alındığı öğrenildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yurtsever'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yurtsever ile görüşen Rektör Cantürk, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencisinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Başıboş köpek sorununun kontrol edilemeyen dış etkenlerden olduğunu ifade eden Cantürk, şu ifadeleri kullandı:

"Emre'ye ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine sağlık dolu bir iyileşme süreci diliyorum. Kampüsümüzün yanı başında yaşanan olay hepimiz için kaygı vericidir. Kampüsümüzün yüksek güvenlik standartlarına rağmen başıboş köpek sorunu gibi konular, kontrol edilemeyen dış etkenlerdir. Bu noktada, belirtmek isterim ki üniversitemiz yerel yönetimlerle işbirliği içinde sorunun çözümüne katkı sağlayacak ve öğrencilerimizin güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edecektir."