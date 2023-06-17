'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' Projesi Kapsamında Yapılan Resimler Edremit Cam Seyir Terası'nda Sergilendi

Balıkesir Valiliği himayelerinde yürütülen 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesi kapsamında bağımlı bireylerin tedavisi, sosyal hayata uyumu ve rehabilitasyonu sağlanarak kişiyi maddeden arındırmak ve sosyal hayata kazandırmak amaçlanıyor. Danışanlar tarafından yapılan resimler, Edremit'in zirvesi Cam Seyir Terası'nda sergilendi. Proje kapsamında Balıkesir Valiliğine bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir ve Edremit Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği içinde uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ücretsiz olarak destek veriyor. Rehabilitasyon sürecinde olan danışanların yapmış olduğu birbirinden güzel resimlerin sergilendiği eserler, Edremit Cam Seyir Terası ve Novada AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Balıkesir Valiliği himayelerinde Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesince danışanlar tarafından yapılan resimler, Edremit in zirvesi Cam Seyir Teras'ta sergilendi.

Proje, bağımlı bireyin tedavisi, sosyal hayata uyumu ve rehabilitasyonu sağlanarak kişiyi maddeden arındırmak ve sosyal hayata kazandırmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Balıkesir Valiliğine bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir ve Edremit Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği içinde tamamen ücretsiz olarak uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyenlere her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, farkındalık oluşturmak için Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Birimi'nin açıldığı tarihten itibaren 500'e yakın başvuru yapıldığı bu kişilerden aktif olarak UMB'ye devam eden danışan sayısının 78 olduğu, 9 danışanın ise TYP sürecini başarıyla tamamladığı ve şu anda da 3 danışan TYP sürecinde kamu kurumlarında çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Rehabilitasyon sürecinde olan danışanların yapmış olduğu birbirinden güzel resimlerin sergilendiği eserler, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Hasan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile İlçe Sağlık Müdürü Refik Budak ve diğer yetkililerin katıldığı törenle, Edremit Cam Seyir Terası ve Novada AVM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan Kazdağı Cam Seyir Terası 836 rakımlı yüksekliği olan yer, Şahinderesi zemininden hesaplandığında ise 586 metre yükseklikte bulunuyor. - BALIKESİR