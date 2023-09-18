Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum Bölümünde Yangın Çıktı
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın doğum bölümündeki sterilizasyon odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bazı cihazların hasar gördüğü öğrenildi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın doğum bölümündeki sterilizasyon odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elmalıkent Mahallesi'ndeki hastanenin kadın doğum bölümünün bodrum katındaki sterilizasyon odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Yangında bazı cihazların hasar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık