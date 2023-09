UMKE Personeli Kahramanmaraş Depremini Anlattı

ÇANAKKALE'de yapılan MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'nda 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli yaşadıklarını anlattı. Hatay Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Kaçıran, "Açlık, susuzluk, yorgunluk bunu hiçbirimiz değerlendirmeden, düşünmeden hepimiz sadece 'daha neler yapabiliriz'i düşünüyorduk" dedi.

MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ve katılımcı ülkelerce gerçekleştiriliyor. Tatbikatla afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik, trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor. Tatbikata Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılıyor. Tatbikatta toplam 2 bin 446 personel ve 202 araç yer alıyor. Tatbikata kentin çeşitli noktalarında meydana gelen çeşitli kaza ve patlamalarda yaralananlar sahra hastanelerinde tedavi altına alınıyor. Ayrıca tatbikatta 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açan deprem sonucu yaşanan kurtarma çalışmalarında görev alan birçok personel de katıldı.

BU TÜR TATBİKATLAR KENDİMİZİ DEĞERLENDİRMEMİZE SEBEP OLUYOR'

Tatbikatta görev alan UMKE personeli Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadıklarını anlattı. Depremin yaşanmasının ardından her şeyin çok farklı bir hale dönüştüğünü söyleyen Hatay Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Kaçıran, şunları söyledi: "Aklımızda olandan çok çok üst seviye bir yıkım vardı. Kendi ambulanslarımız devreye girdi. İl dışından destek ambulanslar geldi. Hastanelerimiz durumları sıkıntılıydı. Hastanelerin bazıları sağlamdı ancak o şartlarda çalışmamız daha zor oluyordu. Depremin olmasıyla birlikte oradaki çalışan arkadaşlarımızda bir soğukkanlılık vardı. Herkes ailesinin güvenliğini sağladıktan sonra inanılmaz bir şekilde canla başla çalışmak için sahaya geldiler. Açlık, susuzluk, yorgunluk bunu hiçbirimiz değerlendirmeden, düşünmeden hepimiz sadece 'daha neler yapabiliriz'i düşünüyorduk. Ciddi bir afet yaşadık. Afet planlarımızı değerlendirdik daha önce yapılan bu tür tatbikatlara bağlı olarak bu tür çalışmalarımız gerçekleştirdik. Bu tür tatbikatlar bizlere öncelikle eksikliklerimizi görmede ya da kendimizi değerlendirmemize sebep oluyor. Her tatbikatın mutlaka bize bir katkısı oluyor. UMKE, 112 ve hastane personelleri burada hepimiz kendimizi değerlendiriyoruz. UMKE ve diğer ülkelerin birimleriyle birlikte organizasyonlarımızı tamamlayıp, eksiklerimizi görüyoruz. Her tatbikatta biraz daha iyisini hedefliyoruz." .

'TATBİKATTAKİ ÇALIŞMALARI GÖRDÜĞÜMDE O ANI YAŞADIM, O ANA GİTTİM'

Deprem yaşandığında büyük bir korku ve panikle dışarı çıktığını söyleyen Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli UMKE Sorumlusu Mustafa Ümiteroğlu da, "En büyük korkum çocuklarım, eşimdi. Kendimizi dışarı attıktan sonra hemen Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na gittim. Burada nerelerde yıkım olduğunu öğrenip, oralara ekipleri intikal ettirmeye başladık" dedi.

'O DÖNEM BÜTÜN DÜNYA BİR ARAYA GELDİ'

Ümiteroğlu, "Evden ilk çıktığım zaman bu kadar çok yıkım olduğunu düşünmüyordum. Hatta sadece kendi ilimizde olduğunu düşünüyordum. Daha sonra yıkımın büyüklüğü nedeniyle yurt dışından, il dışından birçok ekip geldi. MODEX 2023 tatbikatında da birçok ekip yurt dışından, il dışından geliyor. O dönem bütün dünya bir araya geldi, deprem bölgelerine yardıma koştu. Şimdi de burada tatbikattaki çalışmaları gördüğümde deprem sonrasındaki o anları yaşadım, o ana gittim. Hiç tanımadığımız, dilini bilmediğimiz insanlar benim hemşerilerimin yardımına koşmuştu. Tatbikatta da bunları görünce duygusal hisler hissettik. Bunun dışında bu alanda yapılan çalışmalarla yurt dışındaki ekiplerle daha koordineli, düzgün iletişim kurarak ve daha sağlıklı medikal müdahale, kurtarma aşamalarını bir araya getirdik. Bu açıdan bizim için tecrübe oldu. O dönem yaptığımız hatalara göre burada kendimizi düzelttik. Tatbikat yapmış olduğumuz eksiklikleri ya da hataları görüp bundan sonrası için daha hazır hale geldiğimizi düşünüyorum" dedi.(DHA)