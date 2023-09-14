UMKE, Libya'nın Derne şehrinde sel felaketinden etkilenenlere yardım ediyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) binlerce insanın sel felaketinden etkilendiği Libya'nın Derne şehrinde yaraları sarmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK personeliyle sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi. UMKE ve UMKE ATAK personeli, sahra hastanesinde yaralılara müdahale ederken arama ve kurtarma faaliyetlerine de katılıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) binlerce insanın sel felaketinden etkilendiği Libya'nın Derne şehrinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Libya'nın doğusunu vuran ve binlerce insanı etkileyen sel nedeniyle Sağlık Bakanlığı, afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK personeliyle sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne'de kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK personeli bir taraftan bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine katılırken sağlık taramalarını da artırarak sürdürüyor.