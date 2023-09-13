UMKE, Libya'nın Derne şehrinde sel felaketinden etkilenenlere yardım ediyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), binlerce insanın sel felaketinden etkilendiği Libya'nın Derne şehrinde yaraları sarmaya devam ediyor. UMKE ve UMKE ATAK personeli, sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar göndererek yaralılara müdahale ediyor ve sağlık taraması yapıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) binlerce insanın sel felaketinden etkilendiği Libya'nın Derne şehrinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Libya'nın doğusunu vuran ve binlerce insanı etkileyen sel nedeniyle Sağlık Bakanlığı afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK personeliyle sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne şehrinde kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK ekipleri bir taraftan da sahada sağlık taraması yapıyor.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz'ın da "Bizler Sağlık Bakanımızın talimatıyla hızlıca UMKE ve UMKE ATAK timlerimizle bölgeye intikal ettik." ifadelerine yer verildi.

Yorulmaz, hızlı şekilde Sahra Hastanesi kurduklarını ve ekiplerle olay yeri değerlendirmesi yaptıklarını, sahadaki diğer arama ve kurtarma ekiplerine de sağlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Kurulan sahra hastanesinde çok sayıda hastaya müdahale ettiklerini belirten Yorulmaz, zaman zaman yerel halktan da kronik hastalığı bulunanların başvuruda bulunduğunu ifade etti.