UMKE Gönüllüleri Deprem Tatbikatı Düzenledi

MANİSA'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olmak isteyen 3 ilden 25 gönüllü sağlıkçı, 5 günlük eğitimin ardından depremde enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı gönüllü sağlıkçıların katıldığı UMKE ekibi tarafından Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'den ekibe yeni katılan 25 yeni gönüllü için eğitim tatbikatı düzenlendi. 5 günlük eğitimin ardından 5 farklı olay üzerine gerçekleşen tatbikatlar Yuntdağ'a bağlı Ortaköy'de düzenlendi. Deprem tatbikatını Manisa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erol Karaca da izledi. Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan kadın kurtarıldı. Tatbikat, gerçeğini aratmadı.

'HER TÜRLÜ AFETE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erol Karaca, tatbikat sonrası açıklama yaptı. Karaca, hedeflerinin UMKE ekiplerini sürekli arttırmak olduğunu belirterek, "Hepimizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde sadece ilimiz 112 ve UMKE personellerinden 366 görevlendirme yaptık. Libya'da meydana gelen sel felaketinde yine ilimizden 6 personel, 2 adet ambulans görevlendirildi. Bunlar hatırlamak istemediğimiz fakat UMKE'nin AFAD'ın kıymetini anladığımız felaketler, bunun dışında medikal destek ihtiyacı günlük hayatta da oluşabiliyor. Allah yaşatmasın, afet olmasın diyoruz ama her türlü afete de hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.