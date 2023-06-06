UMKE ekipleri, Kastamonu'da mahsur kalan hastalara yardım etti

Kastamonu'nun Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahsur kalan hastaların yardımına UMKE ekipleri yetişti. Ekipler, arazi aracı ve alternatif güzergahlar kullanarak hastaları evlerinden alarak hastanelere ulaştırdı.

Kastamonu'da şiddetli yağışların etkili olduğu Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde heyelanlar nedeniyle köylerde mahsur kalan hastaların yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Bozkurt'ta yolu heyelan nedeniyle kapanan Bayramgazi köyüne bağlı Muşna Mahallesi'ndeki 86 yaşındaki diyaliz hastasının yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Normal araçla ulaşımın mümkün olmadığı köye arazi aracıyla UMKE personeli yönlendirildi. Alternatif yol güzergahı üzerinden heyelanlı bölgeyi aşan ekip, diyaliz hastası Ayşe Kırıştı'yı evinden alarak Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çatalzeytin'de ise Sırakonak köyünde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Demir'in rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Köy yolunun heyelan nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye UMKE sevk edildi. Beyin kanaması şüphesi bulunan hastayı alan ekip, Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

İnebolu'da da Hacıibrahim köyünde düşme sonucu kalçasında kırık oluşan Mehmet Yılmazer için ekipler harekete geçti.

Köy yoluna ulaşımın sağlandığı menfez köprünün aşırı yağışlar sonucu yıkılması nedeniyle ekipler, yolun bir bölümünü yürüyerek köye vardı. Sedyeye alınan hasta, ekiplerce taşınarak ambulansa ulaştırıldı.