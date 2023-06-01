UMKE Ekibi Yol Üzerindeki Kazada Yaralananlara Müdahale Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de deprem bölgesine destek için giden Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) yol üzerinde meydana gelen kazada yaralananlara anında müdahale etti.

Kahramanmaraş merkezli depremin ilk saatlerinde Düzce'den yola çıkan ve bu güne kadar değişimli görev yapan Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi hayat kurtarmaya devam ediyor. Görev değişimi yapmak için Düzce'den Hatay'a giden UMKE ekibi Adana Pozantı otoyolunda ters istikamette meydana gelen trafik kazasına ilk müdahaleyi yaptı. Kafa travması ve sol kolunda hassasiyeti olan yaralıya müdahale eden ekip yaralıyı olay yerine çağrılan ambulans ekibine teslim etti ve bölgeden Hatay'a doğru ayrıldı. - DÜZCE