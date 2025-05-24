Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi İstanbul'da Başladı

İstanbul'daki Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'ne 14 ülkeden uzman katıldı

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 1'inci Biruni Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 'İyi Olma Hali ve Sağlık' temasıyla İstanbul'da başladı. 14 ülkeden katılımın olduğu kongrede uluslararası iş birlikleri kurulması ve yeni projeler üretilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen 1'inci Biruni Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da üniversitenin konferans salonunda başladı. Kongrenin açılışında Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Yüksel, üniversite yönetimi, akademisyenler ve 14 ülkeden uzman katıldı.

'İyi Olma Hali ve Sağlık' temasıyla düzenlenen, 24 Mayıs'a kadar devam edecek olan kongrede; Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve Ergoterapi gibi sağlık bilimleri alanlarında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar, bilimsel oturumlar ve atölye çalışmalarında bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

"7 farklı disiplinden yaklaşık 150 katılımcı"

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, "Yedi farklı disiplinden, 14 farklı ülkeden yaklaşık 150 katılımcıyla kongremizi düzenliyoruz. Kongrenin ana teması 'İyi Olma Hali ve Sağlık'. Bu, oldukça önemli bir kavram çünkü sağlık sadece fiziksel, ruhsal ve sosyal bir iyilik hali değil, aynı zamanda iyi olma, mutlu olma ve iyi hissetme kavramlarını da kapsıyor. Bu tema günümüzde oldukça popüler. Biz bu temayı ele aldık ve bugün ile yarın için zengin bir bilimsel içerik hazırladık. Bu kapsamda fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik hocalarımız ve diğer disiplinlerimiz, bireyin sağlık hizmetlerine ulaşımı gibi güncel konuları inceleyecek" açıklaması yaptı.

"Yuvarlak masa oturumu olacak"

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji sözlerine şunları ekledi:

"Burada, uluslararası iş birlikleri kurmak ve devam ettirmek istiyoruz. Öğleden sonraki programımızda bir yuvarlak masa oturumu olacak. Orada her disiplin, kendi konukları ve katılımcılarıyla ortak projeler ve neler yapabileceğimizi tartışacak. Yapay zeka, sağlık bilimlerine hızla entegre oluyor. Bugün bir konuşmacımız da bu konuyu ele aldı. Bazı disiplinlerde yapay zekanın mesleklerin geleceği üzerindeki etkisi konusunda endişeler var, ancak bu korkuyu bir kenara bırakırsak, yapay zeka müthiş bir gelişme, hızlanma ve yeni ufuklar açıyor."

"İspanya, Hollanda, Almanya, Litvanya ve Pakistan gibi ülkelerden konuklarımız var"

"Mısır, Suriye, Irak, Portekiz, İran, Çin, Romanya, Yunanistan, İspanya, Hollanda, Almanya, Litvanya, Bulgaristan ve Pakistan'dan konuklarımız var" diyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cavlak ise şöyle konuştu:

"İlk günün son oturumu yuvarlak masa toplantılarından oluşuyor. Bu toplantılarda, farklı ülkelerden ve Türkiye'den gelen bilim adamları, iş birlikleri, yeni projeler ve fikirler üzerinde tartışmak ve yeni bağlantılar kurmak üzere bir araya gelecek. Yarın sabah öğleye kadar farklı alanlarda eğitici atölye çalışmalarımız devam edecek. Bu kongrede ilk defa yuvarlak masa tartışmalarına geniş yer verdik çünkü ulusal ve uluslararası iş birliğini güçlendireceğini düşünüyoruz. Sağlık alanında yeni fikirler ve projeler çıkmasını umuyoruz. En çok tartıştığımız konu yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme. Bunların sağlık alanında öncü olacağı görülüyor ve bu konuda yapılmış kanıtlanmış çalışmalar mevcut. Bu teknolojinin ilerleyen yıllarda çok daha ileri seviyelere ulaşarak sağlıklı yaşlanma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı gelişim için büyük katkılar sağlayacağını, yaşam kalitesini artıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Romanya'daki bir Avrupa projesine partneriz"

Şu anda üniversite olarak Romanya'daki bir Avrupa projesine partner olduklarının altını çizen Prof. Dr. Uğur Cavlak, "Bu proje, engelli bireyler ve yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için çok yönlü egzersiz uygulamalarını keşfetmeyi amaçlıyor. Üniversite adına bu projenin organizasyonunu ben yürütüyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.