Uluslararası Kızılhaç Komitesi Gazze'deki Hastaneleri Ziyaret Etti

Gazze'deki hastaneleri ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyeti, ölüm, yıkım ve yerinden edilme manzaralarının sarsıcı olduğunu belirtti.

Gazze'deki hastaneleri ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyeti, ölüm, yıkım ve yerinden edilme manzaralarının sarsıcı olduğunu belirtti.

Gazze'de Filistin Kızılayı'na ait Al Quds Hastanesi önünde açıklama yapan IRCR yetkilisi, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Filistin Kızılayı Al Quds Hastanesi de dahil olmak üzere Gazze şehrindeki hastanelere ziyaret gerçekleştirme imkanı buldu. Ölüm, yıkım ve yerinden edilme manzaraları sarsıcıdır. ICRC destek vermeye hazırdır ve Mısır üzerinden gelmeyi bekleyen sağlık ekiplerimiz ve kamyonlarımız var. Ancak bunu gerçekleştirmek, sivillerin korunmasını ve ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlamak için erişim ve güvenliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.