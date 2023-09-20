Ukraynalı askerler Harkiv'deki rehabilitasyon merkezinde destek alıyor

Rusya-Ukrayna savaşında yer alan Ukraynalı askerler, Harkiv bölgesindeki rehabilitasyon merkezinde psikolojik, fiziksel ve sosyal destek alıyor. Merkezde anksiyete, depresyon gibi sorunlarla mücadele eden askerlere at terapisi de uygulanıyor. Aileleriyle birlikte kalabilen askerler, rehabilitasyon sürecinin ardından göreve dönüyor.

Çatışmalarda yer alan Ukraynalı askerler, Harkiv bölgesindeki rehabilitasyon merkezinde savaşın olumsuz etkilerine karşı psikolojik, fiziksel ve sosyal destek alıyor.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş sürerken, çatışmalarda yer alan Ukraynalı askerler için geçen yıl Harkiv bölgesinde rehabilitasyon merkezi oluşturuldu.

Merkezde, anksiyete, depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunları yaşayan askerlere psikolojik, tıbbi ve sosyal destek sağlanıyor.

Bugüne kadar çeşitli birliklerden yaklaşık 4 bin askerin tedavi edildiği merkezde, program kapsamında askerler bölgedeki Atlı Spor Eğitim Merkezinde at terapisi de (hipoterapi) görüyor. Burada askerler atlarla zaman geçiriyor.

Aileleriyle birlikte merkezde kalabilen askerler, rehabilitasyon sürecinin sonunda cepheye dönüyor ve göreve devam ediyor.

Harkiv bölgesindeki durumu takip eden AA ekibi, bölgedeki rehabilitasyon merkezinde askerlerin psikolojik ve fiziksel tedavi sürecini görüntüleyerek, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı.

Tedavi sürecine ilişkin askerler için özel program hazırlanıyor

Ukrayna Ulusal Muhafızları Bilimsel Araştırma Merkezi Başkanı ve Harkiv bölgesindeki rehabilitasyon merkezinde askeri psikolog grubu başı İgor Prihodko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başlamasının ardından askerlerde adaptasyon sorunu, saldırganlık, endişe ve intihar eğilimi gözlemlenmeye başladığını söyledi.

Bu nedenle, Harkiv bölgesinde rehabilitasyon merkezi oluşturma kararı alındığını ve merkezin Haziran 2022'de faaliyete geçtiğini belirten Prihodko, askerlerin burada 2 hafta süreyle psikolojik destek aldığını aktardı.

Merkezin 100'e yakın asker kabul etme kapasitesine sahip olduğunu bildiren Prihodko, tedavi sürecine ilişkin askerler için özel program hazırlandığını dile getirdi.

Prihodko, "Rehabilitasyon programı 3 bölümden oluşuyor: psikolojik, tıbbi ve sosyal destek. Askerler bireysel olarak ve grup halinde psikolojik tedavi görüyor. Tıbbi bölümde spor, aromaterapi, speleoterapi ve havuzda yüzmeyi kapsıyor. Sosyal bölüm ise sanatçılar ile görüşmeler, konserler, geziler ve atlarla terapiyi kapsıyor." dedi.

Askerlerin, psikolojik durumlarının tespit edilmesi amacıyla anket doldurduklarını aktaran Prihodko, "Bu anketlerle psikolojik travma seviyesini tespit ediyoruz. Bu da psikologların her bir askerle özel olarak çalışabilmesi için yapılıyor. İlk haftanın sonunda yeniden askerlerin durumu test ediliyor. İkinci haftanın sonunda tekrar test yaparak gelişmeleri kaydediyoruz." diye konuştu.

Merkezde yaklaşık 4 bin asker tedavi edildi

Prihodko, kurulmasından bu yana merkezde yaklaşık 4 bin askerin rehabilitasyon sürecinden geçtiğini bildirdi.

Sürecin tamamlanmasının ardından askerlerin cepheye döndüğünü söyleyen Prihodko, askerlerin merkezde aileleriyle birlikte kalma fırsatına da sahip olduğunu ve söz konusu rehabilitasyon programını olumlu karşıladığını dile getirdi.

"Burada durum çok sakin"

Soyadını vermek istemeyen asker Sergey, rehabilitasyon merkezinde gücünü yenilediğini belirterek, "Burada durum çok sakin. Eşimle çocuğum yanımdalar. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Ukrayna ordusuna 2013'te sözleşmeli personel olarak katıldığını ve şu anda Zaporijya yönünde faaliyet gösteren 31. Mekanize Tugayı'na bağlı mayın temizleme grubunda yer aldığını kaydeden Sergey, rehabilitasyon sürecinin sonunda cepheye döneceğini söyledi.

Cephedeki askerlere güç ve sabır dileyen Sergey, "Özgürlüğümüz ve topraklarımız için savaşıyoruz. Cephede bulunan askerler, ne için savaştığını biliyor." diye konuştu.

Sergey'in eşi Marina, sürekli eşini düşündüğünü belirterek, "Bu benim için zor bir durum. Stres ve endişe yaşıyorum. Ancak bu durumu kabul ettim. Eşimle bazen telefondan konuşabiliyoruz. Askerlerin eşlerine sabır ve güç diliyorum. Her şeyin güzel olacağına inanmalarını istiyorum. Savaşın bitmesini de bir an önce istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Psikolojik olarak cephedeki durumdan uzaklaştım"

30. Mekanize Tugayı'nda yer alan Andrey ise orduya savaşın ilk günlerinde gönüllü olarak katıldığını ve önce Jitomir'deki bölgesel savunma gücünde, şimdi de piyade birliğinde yer aldığını söyledi.

İzyum, Lısıçansk, Bahmut ve Soledar yönlerindeki çatışmalara katıldığını anlatan Andrey, "Psikolojik olarak cephedeki durumdan uzaklaştım. Burada, cephedeki silah ve patlama seslerini duymuyorum. Orada her zaman gergin durumdayım, burada ise rahatım. Savaşın başlangıcından itibaren ilk kez dinleniyorum." dedi.

Çocuk sahibi Andrey, 18 aydır göremediği ailesine en yakın zamanda kavuşacağını umut ettiğini dile getirdi.