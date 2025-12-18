Ukraynalı doktor, savaş yanıklarının tedavisinin zorluklarını anlattı

Ukrayna Vinnitsa Bölge Hastanesi Yanık Kliniği ve Plastik Cerrahi Merkezi Başkanı Roman Chornopyshchuk, savaş yaralanmalarının daha derin dokuları etkilediğini ve tedavisinin zor olduğunu belirterek, "Aynı anda birden fazla savaş yanığı travmalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Aynı zamanda Vinnitsa Ulusal Pirogov Memorial Tıp Üniversitesi'nde plastik cerrah olan Chornopyshchuk, Yanık ve Travma Derneğince Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen yanık kongreleri için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Türkiye'nin yanık tedavisindeki başarısından etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli kongreye ev sahipliği yaptığını ifade eden Chornopyshchuk, kongrelerde kazandığı tecrübenin ülkesindeki yanık vakalarını tedavi etmeye katkı sunacağını anlattı.

Özellikle savaşlardaki yaralanmalar sonucunda oluşan yanıkların tedavisinin de zor olduğunu dile getiren Chornopyshchuk, "Yanık Kongresi komitesine ve Türk hükümetine teşekkür ederim. Burada tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duydum. Maalesef Ukrayna'da korkunç savaş devam ediyor. Bu alanda da çok kişi yanık travmalarından etkilenmiş durumda. Biz de buraya gelerek hem yeni tecrübeler ediniyoruz hem de burada öğrendiklerimizi ülkemizde kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Chornopyshchuk, kongrede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaştıklarına değinerek, ülkesinde 10 yıldır genel cerrah olarak yanık alanındaki tedavilerde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

"Kongrede edindiğimiz tecrübeler, bizim için faydalı oldu"

Yanık alanında 8 yıldır bilimsel çalışmalar yaptığını aktaran Chornopyshchuk, şunları kaydetti:

"Maalesef birçok sivil ve askeri personel, savaş yanıklarından dolayı bizim hastanemize geliyor. Onlarla ilgilenme, onların tedavisini yapma tecrübesine sahibiz. Savaş yaralanmaları diğer yaralanmalardan farklı oluyor, özellikle çok daha derin dokuya nüfuz eden yanıklarla karşı karşıyayız. Aynı anda birden fazla savaş yanığı travmalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Kongrede özellikle Türkiye'nin de aralarında olduğu çok farklı ülkelerin, yanık alanındaki tecrübesiyle bize yardım etmesi çok önemli. Burada edindiğimiz tecrübeler, bizim için kıymetli, faydalı oldu."

Chornopyshchuk, kongrenin güncel bilgiler için de önemli olduğuna değinerek, savaş yanıklarının daha ölümcül ve tedavisinin çok daha zor olduğuna dikkati çekti.

Savaştan önce de yanık konusunda tecrübeli olduklarını ifade eden Chornopyshchuk, "Yanık tedavisindeki tecrübemiz savaş döneminde daha da önem kazandı. Sivil veya askeri olarak ayırmıyoruz, her yanık vakasını, yaralananları tedavi etmeye çalışıyoruz." dedi.