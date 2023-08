Ukrayna'daki bombalı saldırıda yaralanan 8 yaşındaki Arina Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Evi yakınında patlama sebebi ile akciğerinin yüzde 40'ını kullanabilen Arina Malenkova, solunum rehabilitasyonu ve hidroterapi tedavileri için Eskişehir'e geldi

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir:

"Uygulanan tedavilerle akciğer kapasitesi arttı"

ESKİŞEHİR - Ukrayna-Rusya savaşında, evi yakınında patlayan bombayla ağır yaralanan ve akciğerinin yüzde 40'ını kullanabilen 8 yaşındaki Arina Malenkova, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Aylardır sıcak savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Krivoy Rog şehrinde yaşayan 8 yaşındaki Arina Malenkova, Rusya'nın 16 Aralık 2022'de yaptığı hava saldırısı sonucu yakınında patlayan bombayla ağır yaralandı. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlatan fakat akciğerini yüzde 40 kapasite ile kullanabilen Arina, yürümede, konuşmada ve hareket etmede solunum problemleri yaşamaya başladı. Arina Malenkova'nın ailesi internette yaptıkları araştırma ile Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ni buldu. Ukrayna'dan Eskişehir'e gelerek fizyoterapi, solunum rehabilitasyonu ve hidroterapi (havuzda tedavi) tedavilerine başlayan Arina, kısa sürede sonuç alarak akciğerlerini daha geniş kapasite ile kullanmaya başladı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta ağır yaralanan hastalarının tedavi sürecini anlatan Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Ukrayna'dan gelen 8 yaşında çok tatlı bir kız çocuğu. Ukrayna'da bomba parçasının isabet etmesiyle yaralanmış. İki kaburgası kırılmış. Gözüne, göğsüne, akciğerlerine ve koluna parçalar gelmiş, ağır yaralanmış. Akciğer kapasitesinin yüzde 60'ı maalesef kullanılamamış. Çocuğun ailesi Fizyomer'i duymuş. Bize geldiler. Geldiklerinde Arina'nın akciğer kapasitesi çok azdı. Yüzeysel solunum yapıyordu. Biz hastamıza 3 hafta günde üç saat fizyoterapi uyguladık. Kardiyo programları ve solunum egzersizleri yaptık. Havuz içinde egzersizler (Hidroterapi) yaptık. Hastamız günbegün akciğer kapasitesine yeniden kavuştu. Sağ kolu tamamen güçlenerek eski haline döndü. Derin soluk alıp vermeye başladı. Hem biz hem ailesi mutlu oldu" dedi.

"Her geçen gün yeni bir iyileşmeyle uyandık"

Yakınlarında patlayan bombanın şarapnelleriyle ağır yaralanan 8 yaşındaki kızlarını Ukrayna'dan Eskişehir'e getiren ve aldıkları tedaviyle her geçen gün iyileşmeye şahit olduklarını belirten anne Maryna Malenkova, "Bomba düştükten sonra gelen parçalardan yaralandı. İnternette çok fazla rehabilitasyon merkezlerini aradık. Fizyomer'i bulduk. Her geçen gün yeni bir iyileşmeyle uyandık. Şu an her şey çok güzel. Her şeyden çok mutlu. Türkan Hoca ve Hüseyin Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Arina'nın nefesi ve omuz hareketleri normale döndüğü için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Arina'nın hayatının normale dönmesini hocalarımıza borçluyuz"

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde aldıkları tedavi sonucu kızlarının iyileşmeye başladığını belirten baba Vitalii Malenkova, şu ifadeleri kullandı:

"Türkan hoca, Hüseyin Hoca ve bütün doktorlar ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Arina'nın hayatının normale dönmesi, omuzunun, elinin gelişmesi ve solunum sıkıntılarının geçmesini hocalarımıza borçluyuz, onlara minnettarız. Bu uygulamayı yapanlarla çok gururlanıyoruz. İleride inşallah geri gelmek için çalışacağız."